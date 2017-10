Cathy Poirier tente sa chance à la mairie de Percé

Une première candidate montre de l’intérêt pour la mairie de Percé. Cathy Poirier souhaite donner un souffle nouveau à l’administration de sa municipalité.

La femme d’affaires et mère de 2 enfants est copropriétaire du Fumoir Monsieur Émile et du camping Havre de la Nuit. Elle est actuellement présidente du Géoparc de Percé et administratrice de Femme-Essor Québec.

Cathy Poirier dit avoir eu envie de s’impliquer dans la vie municipale l’automne dernier, quand le maire et 5 conseillers ont démissionné en bloc, après que la population ait refusé la réalisation du projet de rue commerciale.

Si elle est élue, Cathy Poirier dit vouloir mettre en place des comités de travail composés d’élus et de citoyens pour travailler à la mise en valeur du cœur du village et de chaque quartier du grand Percé.

Elle se donnera aussi pour objectif de favoriser un canal de communication constructif entre les élus et la population, pour recoller les morceaux, après les événements de l’automne dernier qui ont laissé Percé sans direction pendant plusieurs mois.

Elle n’a d’ailleurs pas fait un trait sur le projet de rue commerciale.

Cathy Poirier avait aussi été approchée pour les élections provinciales, l’an prochain, et avait dit être en réflexion. Mais c’est finalement aux municipales qu’elle a décidé de se lancer.