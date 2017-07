Vandalisme sur le site de Nova Lumina, à Chandler

Le site de Nova Lumina à Chandler a été victime de vandalisme à plusieurs reprises cet été.

Toutefois, rien n’a été endommagé suffisamment pour empêcher les parcours de se dérouler. Émilie Bourque-Bélanger, directrice générale pour Nova Lumina, explique quel genre de dégât a été causé sur les équipements.

Jusqu’à présent, personne n’a été retrouvé pour avoir commis ces gestes, malgré la présence de caméras de surveillance et de patrouilleurs de jour et de soir. Il va sans dire que l’équipe de Nova Lumina à renforcé les mesures de sécurité sur le site afin que des gestes de vandalisme soient diminués autant que possible.

Étant donné la bonne réception de la population pour le projet, la directrice générale de Nova Lumina pense qu’il ne s’agit pas de représailles. Elle souhaite tout de même conscientiser les citoyens aux répercussions de tels gestes.

Outre ces événements malheureux, la saison va bon train, souligne Émilie Bourque-Bélanger.