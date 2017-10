L’industrie éolienne à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires

Neuf entreprises québécoises de la filière éolienne ciblent de nouveaux contrats sur les marchés de l’Ouest canadien et de la Nouvelle-Angleterre.

Cette semaine, une délégation participait au 33e Congrès annuel de l’Association canadienne de l’énergie éolienne à Montréal. L’événement permet aux entreprises québécoises d’obtenir de l’information sur les opportunités d’affaires et de rencontrer des clients potentiels.

Dans le cadre d’un appel d’offres du Massachusetts pour des projets éoliens, le directeur du TechnoCentre éolien, Frédéric Côté, croit que les joueurs québécois pourraient obtenir des contrats.

En Alberta et en Saskatchewan, 6 900 MW d’énergie éolienne pourraient s’ajouter d’ici 2030.

Depuis plusieurs années, l’industrie éolienne en Gaspésie est en développement continu et se positionne parmi les plus importantes en Amérique du Nord. Selon Frédéric Côté, les retombées économiques des 3 dernières délégations à ces congrès ont généré plus de 13,5 millions $ pour l’industrie québécoise.

Il affirme que la compétition est féroce pour l’obtention des futurs contrats qui seront octroyés autant au Canada qu’aux États-Unis. Selon lui, les entreprises du Québec, dont celles de la Gaspésie, ont fait leur preuve dans les dernières années.

De plus, les entreprises de services d’opération et de maintenance se positionnent également sur les marchés internationaux.