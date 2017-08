Gaspé et St-Malo signent une entente de jumelage historique

Les villes de Gaspé et de St-Malo, en France, officialisent leur jumelage.

L’an dernier, l’idée d’une entente entre les 2 endroits a été confirmée lors de la visite du maire de St-Malo, Claude Renoult.

La signature a eu lieu vendredi dernier, sur le site symbolique de Berceau du Canada, au pied de la croix du Malouin, Jacques Cartier. Le député provincial de Gaspé, Gaétan Lelièvre, et la députée fédérale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, étaient présents.

L’entente permettra aux deux communautés de s’inspirer mutuellement et de renforcer leurs liens dans les domaines municipaux, culturels, touristiques, économiques et scientifiques. Elle prévoit également l’aménagement d’une vitrine touristique à St-Malo sur Gaspé et vice versa.