Ensemble pour l’avenir durable du Grand Gaspé demande aux candidats de se positionner

Le Comité Ensemble pour l’avenir durable du Grand Gaspé demande aux deux candidats à la mairie de se positionner sur la question des hydrocarbures.

La porte-parole, Lise Chartrand, demande que Daniel Côté et Jean Lapointe s’engagent à interpeller le ministre Pierre Moreau pour obtenir la révocation du permis de Pétrolia à Haldimand.

À ce sujet, Jean Lapointe n’est pas contre le développement des hydrocarbures, mais il est d’avis que les projets à Haldimand sont trop près des maisons. Pour lui, un minimum de 3 kilomètres de distance serait raisonnable.

Daniel Côté, pour sa part, réitère sa demande de BAPE et de modification des lois et règlements provinciaux. Ce n’est qu’après avoir obtenu la lecture de cet organisme indépendant considérant les risques environnementaux, l’acceptabilité sociale et les retombées réelles qu’il pourra juger de la suite des choses.

De plus, Lise Chartrand leur demande de s’engager à élaborer un plan visant l’élimination des sacs de plastique sur le territoire de la MRC.

Le Conseil régional de l’environnement suggère pour sa part aux électeurs de tenter de connaître la position exacte des candidats sur la protection de l’eau potable, notamment par rapport à d’éventuels forages pétroliers et gaziers.