Des travaux sur une station de pompage oblige à nouveau le déversement des égouts

La Ville de Gaspé est contrainte de déverser à nouveau des eaux usées dans la baie de Gaspé.

Cette fois-ci, l’opération se déroule à cause d’une réparation planifiée sur la station de pompage située dans le secteur de la rue Harbour. Les travaux jugés urgents consistent à remplacer une conduite d’eau. Les déversements ont lieu depuis lundi et devrait se poursuivre jusqu’au 1er septembre, quoi qu’il est possible que l’intervention se termine plus tôt que prévue.

Selon la Ville, il s’agit de la seule solution possible en pareil cas. Le ministère de l’Environnement est d’ailleurs au courant de ces démarches.

À la fin juillet, d’autres réparations dans le secteur de l’hôpital de Gaspé ont impliqué le rejet des égouts à la mer. Le triathlon, qui était organisé les 4 et 5 août, avait dû changer son parcours à la nage d’endroit.