La liste d’attente s’étire pour les services de physiothérapie

Environ 300 personnes seraient sur une liste d’attente dans La Côte-de-Gaspé pour recevoir des services de physiothérapie dans le système de santé publique.

C’est ce que rapporte l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui dénonce le manque d’accessibilité en réadaptation physique en précisant que ce phénomène est généralisé partout en Gaspésie et dans la province.

Les personnes sur la liste d’attente ont soit consulté un médecin à l’urgence ou en clinique ou reçu des traitements en milieu hospitalier pour être ensuite dirigées en physiothérapie.

La porte-parole de l’APTS, Guylaine Michel, affirme que plusieurs des personnes sur la liste d’attente y sont depuis plusieurs mois.

Guylaine Michel affirme que cette situation est le résultat des compressions dans le système de santé et des départs à la retraite qui ne sont pas comblés.

L’APTS souligne que des patients qui ont vraiment besoin des services d’un physiothérapeute rapidement doivent souvent se tourner vers le secteur privé s’ils en ont les moyens, sinon leur état de santé se détériore.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux craint même la disparition des services de physiothérapie dans le système public.

Dans La Côte-de-Gaspé, il y a en ce moment 5 physiothérapeutes et en Gaspésie on en compte un total de près d’une vingtaine.