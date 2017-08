2 spectacles-bénéfices à venir pour le Théâtre de la Vieille forge de Petite-Vallée

Au lendemain de l’incendie qui a fait disparaître le Théâtre de la vieille forge, à Petite-Vallée, 2 spectacles-bénéfices s’organisent déjà.

D’abord, Paul Piché a offert de se produire en spectacle gratuitement, mardi prochain, au profit de la reconstruction de la mythique salle de spectacle. Il montera ainsi sur les planches du Camp Chanson de Petite-Vallée, où tous les spectacles restants seront présentés, cette saison.

De plus, le président-directeur général de l’Équipe Spectra, Jacques-André Dupont, est entré en contact avec le directeur général et artistique de la Vieille forge, Alan Côté, hier, pour lancer l’idée d’un spectacle-bénéfice à Montréal, cet automne. Il a offert de le conseiller et de lui donner accès à l’une de ses salles de spectacles. Les détails seront confirmés dans les prochains jours.

La vague de sympathie prend de l’ampleur en Gaspésie et au Québec. Le groupe Facebook « Chanter plus fort que le feu – soutien à Petite-Vallée », créé hier, comptait déjà 2000 adeptes, mercredi matin. Plusieurs artistes québécois se sont aussi dits émus de voir cette icône culturelle partir en fumée.

L’adjoint à la direction artistique du Théâtre, Marc-Antoine Dufresne, explique également avoir reçu des appuis bien concrets.

Marc-Antoine Dufresne, croit que les dégâts représentent plus de 2 millions de dollars, selon les premiers calculs très conservateurs. Sans compter que plusieurs objets qui ont brûlé en même temps que le bâtiment avaient de la valeur qui ne se chiffre pas.